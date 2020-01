Ecoloog schat dat al miljard dieren gestorven zijn in Australische bosbranden SVM

08 januari 2020

13u06

Bron: Belga 8 Dieren Een ecoloog schat dat minstens 1 miljard dieren in Australië omgekomen zijn sinds het begin van het bosbrandenseizoen in september. De menselijke dodentol is opgelopen tot 26, verklaarde minister Lisa Neville aan verslaggevers. Een medewerker van de brandbestrijding verloor het leven bij een ongeval met een voertuig terwijl hij in de staat Victoria tegen het vuur vocht.

Brandweerkorpsen in het zuidoosten van Australië namen het koelere weer te baat om branden onder controle te krijgen. Later deze week zullen de weersomstandigheden opnieuw extremer worden.

De staten New South Wales en Victoria kregen gisteren en vandaag wat regen, ook in de gebieden waar branden woeden. De autoriteiten verzochten inwoners van verscheidene bedreigde gemeenten om tijdig hun woningen te verlaten omdat voor vrijdag extreem weer voorspeld wordt, met temperaturen tot boven de 40 graden Celsius in delen van de oostelijke staten. Een felle wind kan het vuur nog aanwakkeren.

“Hachelijke luchtkwaliteit”

Ondertussen is de luchtkwaliteit in Sydney volgens het gezondheidsdepartement na enkele dagen respijt weer "hachelijk" in het oosten van de stad en "erg slecht" in het westen. Aan de zones van New South Wales waar branden woeden, werden meer dan een miljoen stofmaskers geleverd.

Professor Chris Dickman schat dat intussen minstens 1 miljard dieren in Australië omgekomen zijn. In het noorden van Australië werden inwoners gewaarschuwd voor schade door wind, regen en overstromingen van de eerste cycloon van het orkaanseizoen. Die zou er op vrijdag aankomen.