Echte beer ingezet als mascotte voor voetbalmatch in Rusland: "duidelijk dat er gruwelijke trainingsmethoden zijn gebruikt om beer onderdanig te maken" IVI

17 april 2018

11u56

Bron: AP 9

In de Russische stad Pyatigorsk werd dit weekend een beer ingezet als mascotte voor een voetbalwedstrijd. De beer moest de voetbal aan de scheidsrechter geven en in zijn poten klappen richting het publiek. De beelden werden door de voetbalploeg FC Angusht op hun officiële youtubepagina gedeeld en gaan ondertussen viraal.

De internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection is niet gediend met de video: “Het is duidelijk dat er gruwelijke trainingsmethoden zijn gebruikt om deze beer onderdanig te maken en hem op te laten treden. De gemuilkorfde beer kijkt schichtig om zich heen en de trainer laat met zijn lichaamstaal zien wie de baas is en dat er wat zwaait als de beer niet gehoorzaamt", zegt Karin Bilo, Campaigner bij World Animal Protection Nederland. "Beren zijn, net als de meeste wilde dieren, onberekenbaar en dit soort contact met wilde dieren is niet zonder risico's. Wilde dieren horen niet thuis in de showbusiness."