Duurste krab ter wereld verkocht voor meer dan 40.000 euro

07 november 2019

10u20

Bron: AFP, Japan Today 0 Dieren In Japan heeft een een sneeuwkrab van 1,4 kilo op een veiling meer dan 41.000 euro opgeleverd. Daarmee is wellicht het Guinness World Record gebroken voor de duurste krab ter wereld. Ze wordt opgepeuzeld door de klanten van een restaurant in Tokio.

Het peperdure schaaldier is een sneeuwkrab met een diameter van 14,6 centimeter en een gewicht van 1,24 kilogram. Ze leverde tijdens de eerste veiling van het seizoen in de haven van de stad Tottori vijf miljoen Yen op, omgerekend bijna 41.500 euro. De viswinkel Kanemasa-Hamashita kocht ze voor een restaurant in het luxe-district Ginza in Tokio.

Vorig jaar betaalde dezelfde winkel al eens 3 miljoen Yen of 25.000 euro voor een sneeuwkrab. Dat leverde toen een nieuw Guinness wereldrecord op.

Sneeuwwit vlees

De sneeuwkrab dankt haar naam aan het sneeuwwitte vlees, de zoete smaak en stevige textuur. De sneeuwkrab heeft vijf paar poten. Die zijn langer en dunner dan die van de koningskrab, die beschikt over drie paar poten, een knijpschaar en een grotere pletschaar. De koningskrab kan dubbel zo groot worden en tot vijf kilogram wegen.