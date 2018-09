Duizenden levende spinnen, schorpioenen en andere exotische beestjes gestolen uit museum in VS ADN

06 september 2018

16u10

Bron: CNN 0 Dieren Grote gravende kakkerlakken, extreem giftige zesogige zandspinnen, gestreepte tarantula’s en harige woestijnschorpioenen. Het is slechts een greep uit de 80 soorten levende kruipers die zijn gestolen uit het Insectarium and Butterfly Pavilion in Philadelphia. De buit wordt op 40.000 dollar geschat. Van de beestjes ontbreekt elk spoor.

De dieven gingen er afgelopen maand met meer dan 80 procent van de collectie van het museum vandoor, ofwel een slordige 7.000 dieren. Onder de gestolen schepsels zijn naast vele soorten spinnen ook zeldzame sprinkhanen, hagedissen, kikkers en slangen. Sommigen zijn bedreigde diersoorten. “Ik ben niet zeker of er ooit al een grotere levende insectenroof is geweest”, zucht museumeigenaar John Cambridge in een interview met CNN. “Onze verzekering dekt dit niet. Waarom zouden ze ook? Dit is ongeëvenaard.”

De roof werd waarschijnlijk van binnenuit georganiseerd. Beveiligingsbeelden tonen hoe een aantal werknemers dozen naar buiten dragen. “We weten wie hier achter zit”, zegt Cambridge. “Ze slopen weg langs achter, dat zagen we op de beelden. Ze namen ze gewoon allemaal mee en kwamen daarna niet meer opdagen voor hun shift.”



De politie van Philadelphia onderzoekt de roof, maar heeft nog niemand gearresteerd. Een tiental insecten werd gevonden in het huis van een verdachte, al de rest is vermist. Maar waarom wil iemand duizenden zeldzame insecten en dergelijke stelen? “Ze zijn heel gemakkelijk om te verkopen”, legt Cambridge uit. “Exotische diertjes zijn populair. Nee, voor een persoonlijke collectie kan dit niet zijn.”

Het Insectarium was nog maar een jaar open en moet nu zijn tweede en derde verdieping volledig sluiten. Er is een geldinzamelactie op poten gezet om fondsen te vinden voor nieuwe dieren. Verschillende verzamelaars en instituten van over het hele land hebben ook al schenkingen gedaan van levende beestjes, zodat het museum langzaam maar zeker zijn collectie weer kan opbouwen.