Duizenden dwergpinguïns gestorven aan Nieuw-Zeelandse kust

Duizenden dwergpinguïns zijn de afgelopen maanden gestorven aan de Nieuw-Zeelandse kust. Expert Graeme Taylor van het departement voor de bescherming van de pinguïn zei aan het lokale nieuwsportaal Stuff dat het hoge aantal dode vogels ongewoon is, maar niet uitzonderlijk.

De massale sterfte van pinguïns komt ongeveer een keer voor in de 20 jaar. De laatste keer gebeurde dat in 1998. De sterfte wordt volgens Taylor veroorzaakt door veranderende weerpatronen. Tijdens het broedseizoen van de pinguïns dook het weerfenomeen El Nino op, met koud zeewater dat rijke voedselvoorraden met zich meebracht. Het gevolg was succesvolle broedsels.

Maar toen in de late lente La Nina aan de beurt kwam, verwarmde het zeewater snel, waardoor koelere stromingen - en daardoor ook de voedselvoorraden - naar de zeebodem werden gedrukt . Het zou gaan om enkele duizenden op de stranden aangespoelde dieren.

Vele pinguïns stierven ook bij hun poging aan land te geraken om te ruien in deze periode van het jaar. Als ze niet over voldoende vetreserves beschikken, kunnen ze dit twee à drie weken durende proces niet overleven. "Ze komen dan erg verzwakt uit die periode en sterven door een combinatie van cyclonen, stormen en ander slecht weer. Ze hebben de energie niet meer om voedsel te zoeken en te vechten tegen de ruwe oceanen."

Dwergpinguïns zijn wereldwijd de kleinste pinguïnsoort. Ze leven rond de kuststreken van Nieuw-Zeeland en rond Zuid-Australië en Tasmanië.