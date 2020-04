Duizenden dode trekvogels in Griekse straten en op balkons als gevolg van hevige wind kv

09 april 2020

17u50

Duizenden zwaluwen zijn tijdens hun vlucht van Afrika naar Noord-Europa in Griekenland omgekomen bij hevige windvlagen. "De afgelopen drie dagen zijn omwille van een harde noordenwind in de Egeïsche Zee duizenden kleine vogels gestorven of zwaar gewond geraakt", zei Maria Ganotti, verantwoordelijke van Anima, de Vereniging voor Natuurbescherming, vandaag.

"Het is een grote ramp", voegde ze eraan toe. De dode vogels liggen verspreid over de straten van Athene, tot zelfs op de balkons van de inwoners van de Griekse hoofdstad. Ook in het noorden van het land en op de eilanden aan de Egeïsche Zee zijn dode vogels terug te vinden.

Volgens de ornitologen is vooral de nacht van 5 op 6 april desastreus geweest. Naast de harde wind waren er ook lage temperaturen en regen in verschillende delen van Griekenland.



Anima roept burgers en bestuurders op voorzichtig te zijn in de straten, omdat vogels er vaak uitgeput uitrusten na een reis van duizenden kilometers.

In het zuidoosten van Europa dient Griekenland elk jaar als doorgang voor honderdduizenden trekvogels die in de lente of in de herfst over de Middellandse Zee vliegen.