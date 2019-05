Duitsland versoepelt regels voor doodschieten van wolven SPS

22 mei 2019

13u20

Bron: Belga 5 Dieren In Duitsland zal het in de toekomst eenvoudiger worden om wolven te doden. De regering heeft een wetsontwerp van minister van Milieu Svenja Schulze (SPD) goedgekeurd, waarmee het doodschieten van een wolf al mogelijk wordt bij "ernstige schade" aan de landbouw.

Tot nu toe was het doden van een wolf enkel toegelaten wanneer er mensenlevens in gevaar waren. Maar door de versoepelde wetgeving wordt dat ook mogelijk bij een aanval op bijvoorbeeld een kudde schapen. Na zo'n aanval kunnen wolven worden doodgeschoten, ook wanneer het niet duidelijk is door welke wolf de boerderijdieren juist werden aangevallen.

Het schieten kan zelfs worden voortgezet totdat er geen nieuwe schade meer wordt aangericht, zelfs als dat betekent dat een hele roedel wordt gedood. De overheid zal wel telkens toelating moeten geven en kan ook beperkingen opleggen.

Daarnaast wordt het ook verboden om wolven eten te geven. Zo wil de regering voorkomen dat de dieren wennen aan de aanwezigheid van mensen.

Wolven worden in Duitsland strikt beschermd sinds ze, na een afwezigheid van 150 jaar, begin deze eeuw terugkeerden naar het land. Er worden maar zelden vergunningen toegekend om op wolven te jagen. Maar volgens statistieken van de overheid stijgt het aantal aanvallen door wolven tegen boerderijdieren, en dan vooral tegen schapen.

In 2017-18 werden in Duitsland 73 roedels, 30 paren en verschillende wolven die alleen leven geregistreerd. In totaal gaat het om zowat 800 dieren, zegt het ministerie van Milieu. De meeste van hen leven in de oostelijke en noordelijke deelstaten. Er hebben geen aanvallen op mensen plaatsgevonden.