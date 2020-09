Duitsland bevestigt 13 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen kv

18 september 2020

18u59

Bron: Belga 0 Dieren In Brandenburg, de Duitse deelstaat rondom Berlijn, zijn zes nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd bij everzwijnen. Dat brengt het totaal er op dertien, meldt het nationale ministerie van Landbouw vandaag.

Bij zes everzwijnen werden sporen van het virus aangetroffen, zo bevestigde het nationale instituut voor dierengeneeskunde, het Freidrich Loeffler instituut. De dieren werden ontdekt in het district Oder-Spree, nabij de Poolse grens. In het gebied ten zuiden ervan was het eerste geval opgedoken.

(Lees verder onder de kaart)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Drama

De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor dieren. Er bestaat geen vaccin voor. De ziekte is in verscheidene Oost-Europese landen opgedoken. Duitsland - de grootste producent van varkensvlees in Europa - heeft geprobeerd de ziekte buiten de grens te houden, onder meer door middel van elektrische hekkens.



De Afrikaanse varkenspest is een drama voor varkenshouders. China, Zuid-Korea, Japan, Singapore, Brazilië en Argentinië hebben reeds een importverbod voor Duits varkensvlees aangekondigd nadat de eerste gevallen bekendraakten.

Export in gevaar

Ook in België werd Afrikaanse varkenspest aangetroffen, in 2018 in de provincie Luxemburg. Als gevolg mag België geen varkensvlees leveren aan bijvoorbeeld China. De sector hoopt in oktober bij de Internationale Organisatie voor Diergezondheid (OIE) de procedure te kunnen opstarten om ons land virusvrij te verklaren, en op die manier de export naar die landen weer te kunnen oppikken.

Het opduiken van het virus in Duitsland betekent "zeer slecht nieuws" voor de Belgische varkenssector, vreesde Febev, de Federatie van het Belgisch Vlees, reeds een week geleden. Duitsland dreigt immers niet meer te mogen uitvoeren naar een hele reeks landen. De Duitse vleesbedrijven zullen als gevolg hun eigen en de Europese markt overspoelen met varkensvlees, klinkt het.

Meer over Argentinië

België

Berlijn

Brandenburg

Brazilië

China

Duitsland

Europa