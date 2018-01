Duitse minister wil dat 70 procent van wilde zwijnen afgemaakt wordt kv

In de Duitse hoofdstad Berlijn leven duizenden everzwijnen. Dieren De Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt schaart zich achter een voorstel om een groot deel van de Duitse everzwijnpopulatie af te maken. Daarmee hoopt hij de verspreiding van de erg besmettelijke Afrikaanse varkenspest tegen te gaan, zo meldt de krant Rheinische Post vandaag.

De Duitse boerenfederatie DBV roept op tot de slachting van 70 procent van de wilde zwijnen in Duitsland en wil dat jagers ook zeugen en pasgeboren biggetjes mogen doden, aldus de krant. Minister van Landbouw Christian Schmidt steunt dat voorstel: “Een intelligente inkrimping van de everzwijnpopulatie speelt een belangrijke rol in de preventie,” zegt hij.

In Duitsland, een belangrijke speler in de varkensteelt, wordt zenuwachtig gereageerd op onrustwekkende berichten over de verspreiding van de erg besmettelijke Afrikaanse varkenspest. In Polen en Tsjechië werden al besmette wilde zwijnen aangetroffen en het virus kan gemakkelijk overslaan op varkens. De Afrikaanse varkenspest vormt geen bedreiging voor de mens, maar er bestaat geen vaccin om de verspreiding ervan onder varkens tegen te gaan.

De DBV zal haar aanbevelingen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan vandaag in Berlijn uit de doeken doen. Ze stelt onder andere voor dat er honden worden ingeschakeld om tijdens grenscontroles voedingsmiddelen op te sporen en vraagt dat er strenger wordt toegezien op de ontsmetting van transportvoertuigen van varkensboeren.

De voorbije jaren nam de everzwijnpopulatie in Duitsland gestaag toe. Onder andere de uitbreiding van de maïsteelt voor biogascentrales biedt de dieren meer voedsel en beter schuilplaatsen.

Sommige Duitse deelstaten beloven beloningen tot 25 euro per wild zwijn om de jacht op de dieren aan te moedigen.