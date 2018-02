Duitse herder Rex vangt kogels op voor baasje LVA

24 februari 2018

01u40

Bron: Q13 Fox, KTLA 3 Dieren In de Amerikaanse staat Washington heeft een Duitse herdershond drie kogels opgevangen terwijl hij zijn baasje, de 16-jarige Javier Mercado, beschermde tegen inbrekers. Mercado is ervan overtuigd dat zijn hond Rex zijn leven heeft gered.

Javier Mercado uit Des Moines hoorde een auto stoppen voor het huis. Daarop hoorde hij glas breken. Iemand was via de schuifdeur binnen geraakt. Mercado verstopte zich snel in een kast en belde de hulpdiensten.

Toen de Duitse herder Rex oog in oog stond met de vermoedelijke inbrekers, werd het verdedigingsinstinct in hem wakker. Mercado vertelt aan een lokale nieuwszender hoe hij Rex hoorde blaffen en grommen. "Hij heeft me gebeten, hij heeft me gebeten!", hoorde hij plots een van de inbrekers schreeuwen. Daarop volgden drie geweerschoten. "Na elk schot hoorde ik Rex huilen. Het was een van de gruwelijkste dingen ooit", vertelt Mercado.

"Ik wilde gaan kijken of Rex OK was, maar de hulpdiensten hadden gezegd te blijven zitten. Ik was er zeker van dat hij dood was." Gelukkig duurde het niet meer lang tot de politie er was. De inbrekers gingen ervandoor, vermoedelijk bij het horen van de sirenes, en Rex overleefde als bij wonder een nekschot en twee schoten in zijn poten.

Rex werd geopereerd, maar is nog niet de oude. Er staat hem nog een lang herstel te wachten. Wat de ziekenhuisrekening betreft, hoeft Mercado zich al zeker geen zorgen te maken. Via crowdfunding haalde de familie Mercado al 24.000 dollar op, meer dan het dubbel van de benodigde 10.000 dollar.

Julia Cadena, de moeder van Javier, is apetrots op Rex: "Hij is een vierpotige engel."