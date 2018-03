Duitse herder redt leven van baasje tijdens beroerte IVI

14 maart 2018

17u12

Bron: KameraOne 0

Greg Looney heeft in oktober vorig jaar veel geluk gehad toen hij een beroerte kreeg. Het was al na middernacht wanneer de hond van Greg en zijn vrouw Pam plots heel luid begon te blaffen richting de kamer waar Greg zat. Pam suste Garrett eerst en probeerde hem af te wimpelen, maar toen bedacht ze zich dat de hond wel heer erg panisch aan het blaffen was. Toen Pam ging kijken, besefte ze dat Garrett haar wou waarschuwen: zijn baasje had dringend medische hulp nodig. Greg kon nog net op tijd naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij is nog steeds aan het revalideren, maar zowel hij als zijn vrouw zijn Garrett enorm dankbaar.