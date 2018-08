Duits meer afgesloten nadat vissers twee meter lange anaconda aantreffen TT

24 augustus 2018

12u18

Het is alle hens aan dek in het Duitse dorpje Meerbusch nabij Düsseldorf. Vissers konden hun ogen niet geloven toen ze uit het lokale Latumer-meer plots een twee meter lange anaconda zagen opduiken. Volgens experten gaat om de gele anaconda, een wurgslang, en is het dier waarschijnlijk pas in het water uitgezet. Het meer is afgesloten, de brandweer en dierenbescherming probeert de zoekt uit hoe ze de slang uit het water kunnen halen.

Van een zonnige namiddag was gisteren niet veel sprake aan het Latumer-meer in Meerbusch. Vissers spotten de slang als eerste, andere voorbijgangers konden foto's nemen. Aan de hand van de beelden bevestigen experts dat het meer dan waarschijnlijk gaat om een gele anaconda van ongeveer twee meter lang. Het dier is voor mensen niet gevaarlijk, maar kan wel dieren als katten en hazen wurgen, bericht de krant Rheinische Post.

De stad heeft het meer afgesloten en probeert nu samen met de brandweer en dierenbescherming een manier te vinden om de slang te vangen. Volgens Sebastian Schreiner, reptielenexpert bij de brandweer van Düsseldorf, is de grootste kans het dier te pakken te krijgen wachten tot ze uit het water komt om zich op te warmen op de oever of een boomstam. "Anaconda's zijn koudbloedig. Als ze afkoelen komen ze uit hun schuilplaats. Meestal leggen ze zich 's ochtends ergens in de zon om op te warmen."

De gele anaconda komt normaal gezien enkel in Zuid-Amerika voor. Vermoed wordt dat het dier pas in het meer is uitgezet, mogelijk door een eigenaar die er niet meer voor kon of wilde zorgen.