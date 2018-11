Duikers bevrijden bultrug uit vissersnet Redactie

20 november 2018

17u24

Bron: KameraOne 0

Twee duikers hebben voor de kust van Trinidad, in de Caribische Zee, een bultrugwalvis gered uit een vissersnet. Het was het jong van de bultrug die de duikers attent maakte op de benarde situatie van zijn moeder door zenuwachtig in het rond te zwemmen. Toen de duikers dichterbij kwamen, zagen ze hoe de walvis een groot vissersnet met zich meesleepte. Het net maakte het voor de moeder moeilijker om voort te bewegen en veroorzaakte ook wondes in haar huid. De duikers hebben het vissersnet losgesneden - een actie die anderhalf uur heeft geduurd - en uit het water gehaald.

