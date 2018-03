Duiker krijgt klappen van haai in het gezicht HA

02 maart 2018

09u41

Bron: YouTube 2

Elton Polly heeft een verhaal om mee uit te pakken, maar dat gelukkig goed afliep. De duiker kreeg onlangs klappen van een haai voor de kust van Durban, in Zuid-Afrika. Een groep duikers was er een troep zwartpunthaaien aan het bewonderen, toen één van de dieren plots pijlsnel in de richting van Polly zwom en de man vol in het gezicht raakte. Die verloor door de klap zijn duikbril en mondstuk. Polly en zijn collega-duikers bewaarden hun kalmte en konden de instrumenten recupereren. De man raakte niet gewond bij de aanvaring. Volgens de duiker had het dier niet de bedoeling om hem aan te vallen, maar zocht het enkel een uitweg. Elton filmde het voorval met een GoPro-camera.