Dubbel zoveel patiënten op spoeddiensten, maar wat moet je juist doen na een wespensteek? SPOEDDIENSTEN KRIJGEN DUBBEL ZOVEEL GESTOKEN PATIËNTEN OVER DE VLOER Bieke Cornillie

18 augustus 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieren Onze spoeddiensten worden overrompeld door patiënten met wespensteken. Ziekenhuizen hebben het zelfs over een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. "De diertjes zijn werkloos en verslaafd. Daardoor kunnen ze agressiever zijn", klinkt het.

De terrasjes zitten deze zomer overvol, en niet alleen met mensen in vakantiestemming. Ook wespen komen deze zomer in grote getale meegenieten van zoete cocktails en frisse cola's. Gevolg: wild om zich heen slaande mensen, en dus pijnlijke wespensteken. Opvallend véél, zo melden spoedgevallendiensten. Ziekenhuizen melden dubbel zoveel patiënten met wespensteken, en ook op de festivalweides zoeken meer mensen de tent van het Rode Kruis op na een steek, is de indruk van hulpdiensten.

Natuur helpt handje

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN