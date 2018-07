Droogte bedreigt insecten en vogels op Kalmthoutse Heide kg

25 juli 2018

12u17

Bron: Belga 1 Dieren De natuur van het Grenspark Kalmthoutse Heide lijdt onder de droogte. Dat zegt de organisatie Grenspark woensdag in een persbericht. "De heide heeft het zwaar, ook de vennen staan droog of bijna droog." Ook de insecten- en vogelpopulatie loopt daardoor gevaar.

In zowel de droge als de natte heidegebieden in het Grenspark komt de bloei van bepaalde plant- en struiksoorten in gevaar door de droogte. Zo staat de bloei van de paarse struikhei (droog) en de roze dophei (nat) in deze periode onder druk. Ook voor de insecten is de droogte geen goed nieuws: zij hangen af van de bloeiende heidevelden en hun nectar, en nu hebben ze minder eten waardoor hun voortplanting in gevaar komt.

"Hopelijk in augustus regen"

Volgens Jef De Winter van Agentschap voor Natuur en Bos is er nog geen reden tot paniek: "Heidegebieden houden water lang vast. De heide is eigenlijk één grote waterbuffer en dat is een voordeel. Normaal is het in september droger en dit jaar is dat vroeger. Hopelijk valt er in augustus meer water, zodat de meeste heide bloeit."



Naast de heide staan ook de vennen droog of bijna droog. Voorlopig hebben de runderen en schapen op de vennen nog genoeg water, maar die voorraad verdwijnt snel. Watergebonden planten zoals de witte snavelbies en veenmossen drogen volledig uit. Vruchtdragende bomen, waaronder lijsterbes, lijken te verdrogen in plaats van te rijpen. Dat heeft ook impact op de vogelpopulatie.

Brandgevaar

Volgens Ignace Ledegen van het Grenspark is er verhoogde paraatheid in het natuurgebied. "De brandtoren in Kalmthout wordt dagelijks bemand door vrijwilligers van het Agentschap Natuur en Bos. Ook controleren politie, brandweer en ons eigen personeel vaker op het terrein." Het gebied is niet afgesloten voor publiek. Wel wordt aan bezoekers gevraagd waakzaam te zijn, geen vuur te maken, niet te roken en onregelmatigheden onmiddellijk te melden.