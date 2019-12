Dronken wasbeer waggelt rond op Duitse kerstmarkt, en doet midden op de markt een dutje ES

07 december 2019

19u12

Bron: Belga, Bild, AD.nl 0 Dieren Een dronken wasbeer heeft op de kerstmarkt in het Duitse Erfurt opzien gebaard. Verschillende bezoekers van de markt grepen naar hun mobieltje om het waggelende dier vast te leggen.

Waarschijnlijk had de wasbeer restjes glühwein uit weggegooide bekertjes genuttigd. Het dier viel uiteindelijk midden op de markt in slaap. Een beveiliger hield daarna een oogje in het zeil tot de brandweer arriveerde die de wasbeer naar de dierenopvang bracht, aldus Duitse media.

Feuerwehreinsatz in Erfurt - Betrunkener Waschbär torkelt über Weihnachtsmarkt https://t.co/xlmsT27uKg BILD(@ BILD) link

Duitsland kent een enorm aantal wasberen. De aantallen zouden in tien jaar, tussen 2004 en 2014, vervijfvoudigd zijn. Oorspronkelijk komt het dier uit Noord-Amerika, maar is in grote delen van Duitsland terechtgekomen door vrijlatingen en ontsnappingen uit een fokkerij in de jaren dertig en veertig. Het is daarna nooit meer gelukt om de soort in Europa uit te roeien. Integendeel, de populaties zijn explosief gegroeid en de dieren zijn nu ook vaker in België en Nederland te vinden.