Driejarig kind uit huis gesleurd en gedood door luipaard in India

18 december 2018

15u15

In India is het lichaampje teruggevonden van een driejarig kind dat bij hem thuis werd ontvoerd door een luipaard.

De driejarige jongen zat bij zijn moeder in de keuken, toen het wilde dier plots het huis binnenkwam. Het pakte het kindje vast en nam het mee naar het bos. Het lichaam werd vandaag aan de ouders teruggegeven, aldus de natuurbeschermingsdiensten.

Twee andere slachtoffers

Het luipaard heeft in de afgelopen twee maanden al twee andere slachtoffers gemaakt, onder wie een kind van acht jaar. De autoriteiten hebben de opdracht gegeven om het dier om het leven te brengen, maar dat is nog niet gebeurd. "Het dier werd deze ochtend nog gespot, maar we hebben hem niet kunnen vangen", aldus een boswachter aan het Franse persbureau AFP.

“Habitat van dieren binnengedrongen, niet andersom”

De natuurbeschermingsdiensten roepen de inwoners op om voorzichtig te zijn. "Het is een bosrijk gebied, de mensen zijn de habitat van de dieren binnengedrongen, niet andersom. Daarom gebeuren zulke incidenten", klinkt het.

Volgens officiële schattingen bevinden zich 12.000 tot 14.000 luipaarden in India. Vorig jaar werden er daarvan 431 gedood, vooral door stropers die hun vacht of delen van hun lichaam wilden recupereren. Er zijn geen officiële cijfers over het aantal mensen dat jaarlijks door luipaarden wordt gedood, maar volgens experts zou het om enkele honderden overlijdens per jaar gaan.

Vorige week nog doodde een luipaard een boeddhistische monnik, toen die aan het mediteren was in een bos.