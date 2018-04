Drie vierde dieren en planten bedreigd in grootste meer van Afrika sam

30 april 2018

19u51

Bron: belga 0 Dieren Drie vierde van de dieren en planten in het Victoriameer in Oost-Afrika zijn met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoek van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Het Victoriameer is het grootste meer in Afrika en het tweede grootste zoetwatermeer ter wereld. Niet minder dan 76 procent van de levende organismen in en rond het Victoriameer loopt gevaar. Het gaat om vissen, krabben, libellen en waterplanten, zegt IUCN.

De studie toont aan dat er twee hoofdoorzaken zijn. Ten eerste is er de vervuiling van het meer door de industrie en de landbouwsector. Ten tweede worden de zoetwatersoorten bedreigd door overbevissing en invasieve soorten.

Rampzalig

De gevolgen kunnen rampzalig zijn voor mensen die afhankelijk zijn van het meer. Zo vormt het Victoriameer voor veel mensen een voedsel- en inkomensbron, zegt Will Darwall van het IUCN en coauteur van de studie.

Volgens de Wereldbank, instituut voor ontwikkelingssamenwerking, zijn ongeveer veertig miljoen mensen in Kenia, Oeganda en Tanzania op een directe of indirecte manier afhankelijk het meer.