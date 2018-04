Drie vermoedelijk verweesde berenjongen gered in Bulgarije ADN

24 april 2018

11u29

Drie bruine berenjongen zijn in Bulgarije alleen aangetroffen op straat. Van hun moeder ontbreekt elk spoor. Gevreesd wordt dat de moeder doodgeschoten is door stropers.

Voorbijgangers zagen zondag de drie berenjongen alleen ronddolen op straat in het Rodopegebergte. Toen reddingswerkers van Four Paws de jonge dieren kwamen oppikken, bibberden de beertjes van de stress en waren ze uitgedroogd en ondervoed. De twee jongens en het meisje van zo'n 3 maanden oud worden nu opgevangen in een centrum van Four Paws in Belitsa. Ze worden 24 op 24 uur bewaakt en krijgen geitenmelk en vitamines om aan te sterken, terwijl vrijwilligers de zoektocht naar (sporen van) de moeder volop verderzetten.

Volgens Four Paws is de kans helaas klein dat zij zal gevonden worden. “Onze ervaring leert ons dat in 90 procent van de gevallen waarbij wilde berenjongen alleen worden gevonden, hun moeder weggejaagd of doodgeschoten is door stropers”, vertelt Dimitar Ivanov, die het opvangcentrum waar de beren nu verblijven leidt. “Het is niet gemakkelijk voor mensen om weesbeertjes te verzorgen", legt hij uit. "Maar we doen ons uiterste best om ze te redden.” Het contact met mensen wordt ook tot een minimum herleid, zodat de drie kleintjes niet te gewoon worden aan menselijk contact.

Als een reünie met hun moeder niet lukt, zullen de jongen binnenkort naar een speciale opvang voor verweesde jonge beren in Griekenland doorreizen. Daar zullen ze worden voorbereid om terug in het wild te worden vrijgelaten. Volgens het Ministerie van Milieu zijn er zo’n 800 wilde bruine beren in Bulgarije, één van Europa's grootste populaties van de beschermde diersoort.