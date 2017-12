Drie paarden van Lynn werden door de bliksem getroffen: "Krijg het beeld niet uit mijn hoofd" kv

00u19

Bron: AD.nl 3 Facebook Een van de paarden van Lynn Brierley. Dieren Lynn Brierley kan het gelukkig navertellen, maar haar drie paarden hadden minder geluk. De dieren werden afgelopen woensdag door één en dezelfde dodelijke bliksemflits gedood. De Australische vrouw stond op nog geen meter afstand van de dieren toen ze geraakt werden. Ze omschrijft de blikseminslag als een "kogelschot".

Brierley woont in Mount Gambier, in het uitgestrekte zuiden van Australië. Ze was zelf al binnen gaan schuilen voor het aangekondigde onweer, toen ze zich realiseerde dat één van haar paarden z'n dekkleed nog op had. De vouw ging weer naar buiten toen het net begon te regenen, en zag met eigen ogen hoe drie van haar zes paarden door één en dezelfde bliksemschicht werden geraakt.

Ze omschrijft de bliksem als een soort witte bal, ter grootte van ongeveer een voetbal. "Ik was doodsbang," vertelt ze aan News Corp. De paarden waren op slag dood. "Ik dacht dat ik ze alle zes kwijt was, ik krijg het beeld niet uit mijn hoofd," schrijft Brierley op Facebook. Een van de dieren was een therapiepaard voor ouderen. Een tweede paard had speciale verzorging nodig omdat het geen tanden meer heeft, en het derde overleden dier was met pensioen.

Brierley roept mensen op om voorzichtig te zijn met paarden die buiten lopen tijdens onweersbuien. Ze gunt niemand het verdriet dat zij op dit moment voelt, zegt ze.