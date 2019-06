Drie olifanten vergiftigd bij palmolieplantage AW

07 juni 2019

13u44

Bron: ANP 1 Dieren Drie olifanten zijn door vergiftiging om het leven gekomen in de buurt van een palmolieplantage in Maleisië. De olifanten waren vermoedelijk afkomstig van een natuurreservaat in de buurt van een plantage in de zuidelijke staat Johor.

De directeur van het instituut voor nationale parken in Maleisië zei dat de elektrische afrastering vermoedelijk niet werkte. Die moet de olifanten weghouden van plekken waar mensen gewassen verbouwen.



Door de groei van het aantal plantages en bewoonde gebieden komen mensen en olifanten in Maleisië steeds vaker in elkaars vaarwater. Volgens natuurbeschermers leven er in Maleisië nog maar 1.500 olifanten in het wild.

