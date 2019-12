Drie meter lange python wikkelt zich rond kerstboom HAA

13 december 2019

22u17

Bron: CNN, 7News 0 Australië De ene kerstversiering is de andere niet, maar wat Leanne Chapman donderdag in haar kerstboom aantrof, tart alle verbeelding. Een python van liefst drie meter had zich rond de boom gewikkeld.

Leanne en haar vriend wonen in Brisbane, een stad in het oosten van Australië. Ze troffen de ongenode gast afgelopen donderdag aan in hun kerstboom, die ze buiten op een balkon van hun woning hadden neergepoot.

“Toen we thuis kwamen van het werk, werd onze aandacht getrokken door een koppel vogels dat ontzettend veel kabaal aan het maken was”, vertelt de vrouw aan 7News. Haar vriend begon de dieren te filmen, niet wetende dat een ander beest - van een volledig andere orde - zich wel zeer dichtbij bevond, en de vogels zo van streek had gebracht.

Pas nadat de man terug binnen was, merkte het koppel de python in de kerstboom op. “Hij voelde zich helemaal niet bedreigd door ons en is daar een paar uur blijven zitten.” Toen de slang begon te bewegen, ontdekte het koppel hoe aanzienlijk die wel was. “Hij was groot, écht groot”, aldus Leanne. Het drie meter lange dier gleed later die avond nog de boom uit en kronkelde zich een weg naar andere oorden.

“Het was best een speciale ervaring om de slang van zo dichtbij te zien. Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt”, blikt Leanne terug bij 7News.

Bekijk ook: 3,5 meter lange python bengelt uit dak

Bekijk ook: python springt uit water en wurgt hert

Bekijk ook: toeriste filmt strijd tussen python, das en jakhalzen

A 10-foot python is found wrapping a Christmas tree in a home, Brisbane, Australia Thursday. Leanne Chapman & her partner returned home from work and found that some birds are going crazy on the balcony. Later they noticed that a big python is adorning their Christmas tree. pic.twitter.com/XC9OpQEi4d Md Sharif Khan(@ MSharif37139701) link