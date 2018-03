Drie mannen zetten hun leven op het spel om hond te redden die vastzit op de nucleaire reactor in Tsjernobyl kg

19 maart 2018

11u44

Ondanks de vrieskou en het bestralingsgevaar, riskeerden drie mannen hun eigen leven om een hond te redden die op de ruim 100 meter hoge sarcofaag boven de nucleaire reactor in Tsjernobyl was geraakt. Het dier geraakte niet meer naar beneden, en zou zonder hulp een vreselijke dood zijn gestorven.

Een duizendtal honden dwaalt nog steeds rond in Tsjernobyl, de Oekraïense stad die in 1986 opgeschrikt werd door een nucleaire ramp. Eén van de dieren raakte in moeilijkheden toen het bovenop de oude nucleaire reactor belandde. De reactor is sinds de kernramp beschermd met een metalen loods van honderd meter hoog die een deel van de schadelijke stralen moet tegenhouden. Het dier was op het dak geraakt, maar kon door de dikke laag sneeuw die de constructie bedekte, niet meer veilig naar beneden.

Reddingsactie

Enkele heldhaftige mannen zetten daarop een reddingsactie op touw. Met professioneel klimgerei slaagden ze erin om het dak te betreden, het dier in een harnas te bevestigen en het veilig weer naar beneden te laten. Hun collega’s zetten het op een juichen toen iedereen weer met beide voeten op de grond stond.

Wellicht geraakte de hond op de loods via een ladder die aan het gebouw werd bevestigd. Enkele dagen na de reddingsactie zagen de hulpverleners een tweede hond dezelfde ladder beklimmen. Dat dier werd wel tijdig tegengehouden.

Nakomelingen

Zo’n 22 jaar na de ramp in Tsjernobyl is het reddingswerk op de site nog steeds bezig. Zo werken hulpverleners er dagelijks om de rondzwervende honden te voeden, verzorgen en steriliseren. Net na de ramp werden inwoners in Tsjernobyl verplicht om hun huisdieren achter te laten, waarna het grootste deel werd afgemaakt. Enkele honden overleefden, en het zijn hun nakomelingen die nu nog steeds op de plaats rondwaren.