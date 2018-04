Drie leeuwinnen en acht welpen gedood in Oeganda sam

12 april 2018

21u54

In een wildpark in Oeganda werden enkele dagen geleden drie leeuwinnen en acht van hun welpen dood aangetroffen. Vermoedelijk hebben dorpsbewoners hen vergiftigd.

"Het vergiftigen van dieren in de parken is al een tijd aan de gang", zegt woordvoerder John Gesa van de Uganda Wildlife Authority (UWA). De dieren werden een paar dagen geleden in het Queen Elizabeth National Park gevonden, maar het is onduidelijk wanneer ze precies stierven.

Het is niet de eerste keer dat een groot aantal katachtigen vergiftigd worden in Oeganda. De UWA stelt dat de dieren meestal worden aangevallen door herders rond het park omdat ze hun vee aanvallen.



In het verleden viel luipaarden en cheeta's al hetzelfde lot te beurt. "Gevallen van vergiftiging van wilde dieren, met name van katachtigen, zijn serieus en nemen toe", aldus Gesa.