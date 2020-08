Drie Europese bizons geboren in Bellewaerde KVDS

04 augustus 2020

15u46

Bron: Belga 4 Dieren Er zijn afgelopen maand drie Europese bizons geboren in het attractiepark Bellewaerde bij Ieper. Dat meldt het park dinsdag. Bellewaerde neemt deel aan een internationaal kweekprogramma en heeft al verscheidene bizons terug in de wilde natuur geïntroduceerd.

Tijdens de maand juli was er een babyboom bij de Europese bizons in Bellewaerde. Na een dracht van ongeveer negen maanden, werden drie gezonde kalfjes geboren. Het gaat om één mannelijke en twee vrouwelijke bizons. In totaal zijn er nu tien Europese bizons te zien in het park.

Kweekprogramma’s

De geboortes zijn belangrijk voor het park, dat meewerkt aan verschillende kweekprogramma's. "De Europese bizon is een kwetsbare diersoort. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen ze niet meer in de natuur voor in Europa. Dankzij kweekprogramma's en herintroductieprojecten zijn er opnieuw ongeveer 4.400 Europese bizons wereldwijd in de natuur", vertelt Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger in Bellewaerde.

Al sinds 2012 neemt Bellewaerde actief deel aan het Europees kweekprogramma voor de diersoort. Er zijn al verscheidene geboortes geweest in het park. In 2016 werden al drie Europese bizons uit Bellewaerde weer in de natuur gebracht in Roemenië en in 2019 werd één Europese bizon uitgezet in Azerbeidzjan, samen met WWF (World Wildlife Fund).

