Dramatisch: 99% minder kruisspinnen in Europa op enkele decennia JOBR

19 juni 2020

15u51

Bron: Belga 0 Dieren Het aantal kruisspinnen in West-Europa is met maar liefst 99% gedaald in enkele decennia. Spinnen zijn voor hun voedsel bijna volledig afhankelijk van vliegende insecten. “Het wijdverspreide verlies van vliegende insecten in grote delen van Europa heeft een negatieve invloed op het voortbestaan van spinnen. Dat blijkt uit Zwitsers onderzoek”, meldt Natuurpunt.

Wetenschappers beweren al langer dat er een wereldwijde ineenstorting van insectenpopulaties gaande is. Op twintig locaties in Zwitserland werd in 2019 een grootschalig onderzoek gedaan naar de kruisspin. De gegevens van dit onderzoek zijn achteraf vergeleken met gelijkaardige tellingen uit de jaren 70. Daaruit is nu gebleken dat het aantal kruisspinnen meer dan 99% lager lag dan 40 jaar geleden. “Hoewel populaties van ongewervelden van nature sterk kunnen wijzigen, staat vast dat de gemiddelde populatiedichtheid van deze spin is gedaald tot aantallen die veel lager liggen dan verwacht”, zeggen Karolien Van den Nouweland en Wim Veraghtert van Natuurpunt.

Droogte en hitte

De Zwitserse data bevestigen volgens Natuurpunt de eerder anekdotische waarnemingen van Vlaamse waarnemers. Zij zagen dat vanaf de herfst van 2018 kruisspinnen schaarser dan ooit waren. Die vaststellingen kunnen erop wijzen dat dit patroon wijdverspreid is en niet beperkt tot deze regio. De droogte en hitte spelen daarbij mogelijk een rol.

Maar eerdere onderzoeken, onder andere door de Universiteit Gent, toonden ook aan dat er een drastische achteruitgang van kruisspinnen in een verstedelijkte omgeving was. De getelde aantallen in Oost-Vlaanderen lagen in 2014 tien tot twintig keer lager dan in de periode 2004-2006. De achteruitgang van prooien ligt wellicht aan de basis van deze afname. De Zwitserse onderzoekers merken bovendien dat ondervoede spinnen veel minder stevige webben maken.

Ecologische crisis

De voortdurende achteruitgang van het aantal spinnenpopulaties gaat volgens Natuurpunt ook gepaard met de dramatische achteruitgang van andere insectenetende dieren, zoals vogels, vleermuizen, kikkers en hagedissen. “Deze bevindingen ondersteunen opnieuw het idee dat we midden in een ecologische crisis leven waarin onder andere webben worden afgebroken als gevolg van negatieve, door de mens veroorzaakte milieu-effecten. Als deze rampzalige trend niet gestopt of zelfs omgekeerd wordt in de zeer nabije toekomst, zullen hele ecosystemen instorten als gevolg van deze hongersnood”, besluiten Van den Nouweland en Veraghtert.

Lees ook:

Dat is schrikken! Vogelspin duikt op in bakje druiven van Albert Heijn in Nederland (+)

Agressief, invasief en soms zelfs dodelijk: de Aziatische hoornaar zwermt uit over Vlaanderen (+)

Coronamaatregelen en lockdowns geven wilde bijen en insecten een beetje ademruimte