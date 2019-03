Draaideurcrimineel gebruikt chihuahua als voetbal Tom Tates

08 maart 2019

23u19

Bron: AD.nl 0 Dieren De politie in de Amerikaanse stad Santa Ana (Californië) heeft een 28-jarige man gearresteerd die een dertien jaar oude chihuahua als voetbal gebruikte. Voor dat doel had hij het minihondje Max omwikkeld met elektriciteitsdraad.

Het seniore viervoetertje ontsnapte eerder deze week door een tuinhek, zijn baasjes radeloos achterlatend. Enkele uren later belde iemand alarmnummer 911 met de mededeling dat een man op straat een gekneveld hondje aan het slaan was en ook nog keihard als voetbal over de weg schopte. De politie kon korte tijd later Manuel Pantoja aanhouden. Hij wordt beschuldigd van ernstige dierenmishandeling.

Hondje Max werd, nadat hij was gevonden, naar een dierenkliniek gebracht. Daar toonden röntgenfoto's aan dat de chihuahua zijn bekken op meerdere plaatsen had gebroken. Het dier is inmiddels geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed. Max is al herenigd met zijn baasjes die hem bij zijn verdere revalidatie zullen bijstaan. De eigenaars, zo vertelden ze aan Amerikaanse media, hopen dat Pantoja een flinke straf krijgt voor zijn brute daad.

De politie schat de kans daarop hoog in, omdat de man bekend staat als draaideurcrimineel die ettelijke overvallen en mishandelingen op zijn naam heeft staan. De ‘voetballer’ vertelde na zijn aanhouding ‘zich van geen kwaad bewust te zijn’. “Ik wist eigenlijk niet goed wat ik aan het doen was’’, zou hij tijdens het politieverhoor hebben verklaard.

De eigenaars van Max zaten aanvankelijk in hun maag met de torenhoge operatiekosten. Inmiddels heeft de dierenkliniek ze gebeld met de mededeling dat ze niets hoeven te betalen. De politie van Santa Ana gaat, zolang de chihuahua nog leeft, een groot deel van zijn hondenbelasting vergoeden. Volgens de betrokken dierenarts is de kans groot dat het huisdiertje, momenteel nog duf van de lange narcose, op termijn weer helemaal zal herstellen.