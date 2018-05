Douaniers vinden verlaten sporttas met tijgerwelpje in



02 mei 2018

15u32

De Amerikaanse douane heeft een opmerkelijke lading onderschept. Drie mensen probeerden een tijgerwelpje, gepropt in een sportzak, de grens over te krijgen.

Drie mensen waren van plan om illegaal van Mexico naar de Verenigde Staten te reizen. Ze hadden een zwarte rugzak bij zich met daarin een mannelijk tijgerwelpje van ongeveer drie maanden oud. De reizigers slaagden er niet in om de Amerikaanse grens over te steken. Ze lieten de rugzak achter toen ze terugkeerden naar Mexico. De welp was verdoofd om hem stil te houden gedurende de reis.

De welp blijkt kerngezond en verblijft ondertussen in de Gladys Porter Zoo in Brownsville, Texas. Voorlopig heeft het diertje nog geen naam maar de welp werd teruggevonden op de dag dat Mexico Dia del Niño vierde dus sommigen in de dierentuin hebben hem een ​​niet-officiële naam gegeven: Niño.