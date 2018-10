Doodgereden wolf Roger opgezet mvdb

De mannelijke wolf die op zondag 11 maart in het Limburgse Opoeteren (Maaseik) werd doodgereden, is opgezet. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) toonde 'wolf Roger' gisteren voor het eerst op een studiedag over wilde dieren in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel, zo meldt TV Limburg.

In maart leek het erop dat wolvin Naya een mogelijke partner tegen het lijf zou lopen. Rond die tijd werd meermaals een wolf gespot rond Peer. In dezelfde regio werden twee schapen doodgebeten. Niet door Naya, zo bewees haar gps-tracker. Maar aan het verhoopte liefdesgeluk kwam abrupt een einde toen de mannelijke wolf werd doodgereden. Hij werd postuum Roger gedoopt. Het kadaver werd uitgebreid onderzocht.



Een taxidermist begon enkele maanden geleden aan de klus om de wolf op te zetten, wat in totaal zo’n 2.000 euro heeft gekost. Het INBO wil de opgezette wolf voor educatieve doeleinden uitlenen.



De kans dat wolvin Naya in het voorjaar 2019 ter wereld kleine wolfjes brengt, is reëel. Er blijkt een derde wolf actief in Limburg, zo meldde het INBO in augustus al. De onderzoekers hebben hem de naam August gegeven.