Doodgereden wolf in Opoeteren (Maaseik) kwam uit Nedersaksen AD.nl

06 juli 2018

15u35

Bron: svz - mvdb 0 Dieren De wolf die op zondag 11 maart werd doodgereden in het Limburgse Opoeteren (Maaseik) kwam uit een roedel in de noordwestelijke Duitse deelstaat Nedersaksen. Dat concludeert een milieu-onderzoeksteam van de Wageningen Universiteit in Nederland.

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van een speciale DNA-techniek. De vorsers konden zo achterhalen welk individu het betrof, wat het geslacht is, en waar het dier vandaan kwam.

Het DNA werd afgenomen van doodgebeten of verwonde schapen die afgelopen voorjaar op verschillende locaties zijn gevonden. Het genetisch materiaal werd vergeleken met de database van het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg, dat DNA-profielen van de Duitse wolvenroedels beheert.

De wolf die in Opoeteren stierf, is de broer van een wolf die eind februari in het Nederlandse Bunschoten (provincie Utrecht) actief was. Beide dieren komen uit dezelfde roedel.

Ook in Nederland lijkt de wolf aan een opmars bezig. Zo werd begin mei voor het eerst in honderden jaren officieel een wolf gespot in de Nederlandse provincie Friesland. Het dier werd toen ook gefilmd.

Bij het meldpunt Wolven in Nederland komt dagelijks een tiental meldingen binnen. Op basis van de meldingen trekt Wolven in Nederland de conclusie dat er regelmatig wolven bij onze noorderburen vertoeven. Ze blijven doorgaans een paar weken. "En als de ene weg gaat, is er meestal alweer een andere aangekomen." Een wolf die langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft, beschouwt dat als zijn territorium.

Het Wageningse instituut blijft de DNA-monsters onderzoeken om meer inzicht te krijgen in het aantal wolven, hun geslacht en locaties. Veehouders kunnen zodoende rekening houden met de aanwezigheid van een wolf.