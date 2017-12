Dood dier in Nederland was een wolf en ze duiken alsmaar vaker op in Europa FT & MU

16u03

Bron: Eigen berichtgeving & ANP 0 RV De wolf die Sebastiaan Bake vond langs de kant van de weg. Dieren Het dier dat vorige maand dood langs de weg werd gevonden in het Nederlandse Overijssel is inderdaad een wolf. DNA-onderzoek heeft dat bevestigd. Het dier werd vermoedelijk aangereden. Intussen is de wolf aan een opmars bezig in Europa.

Het aantal meldingen over wolven in Nederland neemt toe. In oktober werd er nog een op de Veluwe gesignaleerd. In september werd ook een wolf waargenomen. Die bleek toen twee schapen te hebben doodgebeten in Groningen en daarna weer naar Duitsland te zijn vertrokken. In de Duitse regio Nedersaksen leven veel roedels.

De wolf is in heel Europa in opmars. Er zouden naar schatting al zo'n 12.000 dieren vrij rondlopen in de Europese bossen. Dat blijkt uit tellingen van internationale natuurbeschermingsorganisaties. De meeste exemplaren houden zich op in Roemenië, Italië, Spanje en de Balkan. Maar de voorbije jaren zijn ze ook gesignaleerd in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.

Geen roedels

In ons land is nog steeds geen sprake van een wolvenbestand, ook al werden enkele individuele dieren gesignaleerd, van roedels is er vooralsnog geen sprake. Daaruit moet blijken dat het om wolven gaat die 'per ongeluk' de grens met Frankrijk of Duitsland hebben overgestoken. Volgens Jan Loos van Landschap vzw is België het laatste wolvenvrije land van Europa. "Al duiken de dieren ook hier vaker op. We worden letterlijk omsingeld."

"De wolf is een zwerver en zoekt prooi en een partner. Als hij die niet vindt, trekt hij verder”, zegt Loos nog die een meldpunt voor wolven beheert. “Wilde wolven kunnen enorme afstanden afleggen. Dat een eenzame wolf ons land weleens doorkruist, staat vast." De wolf werkt dan wel aan zijn comeback in ons land, maar het valt moeilijk te voorspellen wanneer hij zich voorgoed in onze streken zal vestigen. Men spreekt over járen. Het dier heeft zich nochtans sterk aangepast aan de mens.