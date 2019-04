Dolfijnen zwemmen mee met razendsnelle speedboot DVDE

12 april 2019

17u40

Bron: KameraOne 0

Drie dolfijnen hebben in de Rode Zee ter hoogte van de Israëlische kust meegezwommen met een razendsnelle speedboot. Op beelden is te zien hoe de zoogdieren meezwemmen in het zog van de boot. Dat doen ze aan een snel tempo. De normale snelheid van een dolfijn ligt rond de 11 kilometer per uur, maar soms kunnen ze topsnelheden van 32 kilometer per uur halen.

Bekijk ook: