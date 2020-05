Dolfijn volgt Frans vrachtschip en zwemt recht in de Amsterdamse haven Annabel van Gestel ADN

03 mei 2020

09u04

Bron: AD.nl, ANP 0 Dieren Een tuimelaar is zaterdag via het Noordzeekanaal in de haven van Amsterdam terechtgekomen. Tuimelaars zijn grote dolfijnen die bijna vier meter kunnen worden.

De dierenambulance in het Noord-Hollandse Velsen kreeg gisteren een bijzondere melding: niet van een kat in nood, maar van een dolfijn die een uitje maakte naar de Nederlandse hoofdstad. De dolfijn zwom bij IJmuiden door de sluizen achter een vrachtschip en hangt inmiddels nog steeds rond het schip in de haven van Amsterdam.

Zeldzaam

“In de tien jaar dat ik nu voor de dierenambulance werk, zijn hier nog nooit levende dolfijnen geweest”, vertelt vrijwilliger Larissa Beck. “Verschillende omstanders meldden dat er een dolfijn de haven binnen was gezwommen. We dachten eerst dat we in de zeik werden genomen”, aldus Beck. “Of dat het een bruinvis was, een ander soort dolfijn. Die komt vaker voor in dit gebied van de Noordzee.”



De dolfijn, een tuimelaar, volgde al drie dagen een zeilend vrachtschip afkomstig uit Frankrijk dat Amsterdam als eindbestemming had. Eenmaal in de haven bleef de dolfijn rond een rubberen bootje zwemmen dat aan het vrachtschip vastzat. “Het lijkt wel alsof hij verliefd is op dat rubberbootje”, aldus Beck. Tuimelaars komen veel voor in Frankrijk en soms in het Nederlandse Zeeland, maar worden zelden zo dicht bij land gespot.

Ingewikkeld

De dolfijn in kwestie is ruim drie meter lang en volwassen, zegt een woordvoerster van SOS Dolfijn. Een team van die stichting probeert het dier nu weer de haven uit te begeleiden. “Dat is nog best ingewikkeld. Dolfijnen zijn stressgevoelig en niet gewend aan dit soort kanalen. De sluis zal speciaal geopend moeten worden. Het gaat vandaag niet meer lukken”, klonk het gisteren. “Morgen (vandaag, red.) proberen we het opnieuw.”

“Hoewel het dier niet in een acute noodsituatie verkeert en ook niet ziek oogt, is het wel een zorgelijke situatie”, zegt de stichting nog. Tuimelaars zijn sociale dolfijnen die leven in zout zeewater. De haven is geen natuurlijk leefgebied voor dolfijnen en het water is er ‘brak tot zoet’. Dit kan volgens de stichting gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook is onduidelijk of het dier er voldoende voedsel kan vinden.

Beroemd?

Het zou overigens gaan om een beroemde Franse dolfijn, die Jean Floc’h wordt genoemd. Die wordt vaak in de streek Bretagne gespot en volgt daar geregeld schepen. “We denken dat hij niet bang meer is voor mensen en schepen en daarom achter het schip aan het kanaal in is gezwommen”, legt Beck uit.

SOS Dolfijn en de dierenambulance roepen de Nederlanders op niet naar de haven te komen om een glimp van het dier te kunnen opvangen, omdat dat de reddingsoperatie kan verstoren. Ook is het gezien de coronamaatregelen niet verstandig om massaal naar het dier te komen kijken. “Vooralsnog wordt er goed naar deze oproep geluisterd.”



