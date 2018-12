Dolfijn met naam ingekerfd, spoelt aan op strand Arne Adriaenssens

16 december 2018

18u15

Bron: Spanjevandaag 52 Dieren In de Spaanse badstad Roquetas de Mar is vrijdag een verminkte dolfijn op het strand aangespoeld. In zijn lichaam was met een mes de naam ‘Juan’ gekerfd. Dat gebeurde waarschijnlijk toen het dier nog in leven was.

In de badstad Roquetas de Mar in de Spaanse regio Almería spoelen regelmatig dode dolfijnen aan. Toch was de lokale politie gechoqueerd door wat ze aantroffen toen ze na een telefoonoproep van wandelaars naar het strand trokken. Daar lag een levenloze dolfijn in wiens lichaam met een mes de naam ‘Juan’ gekerfd was.

De kustwacht van de nationale politie werd opgetrommeld om het lichaam verder te onderzoeken. Zij vermoeden nu dat de verminking gebeurde voor het dier overleed. Naast de ingekerfde naam waren er ook op andere plaatsen steekwonden.

De kustwacht is al langer bezig met een onderzoek naar de aanspoelende dolfijnen. Het is echter de eerste keer dat er ook een naam in het dier is ingekerfd.

Aangezien Juan een erg populaire Spaanse naam is, is het mogelijk te achterhalen wie zijn handtekening juist achterliet.

