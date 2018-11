Dolfijn gespot in rivier in Dublin: voorbijganger filmt hoe dier vrolijk uit water springt Redactie

30 november 2018

09u11

Bron: KameraOne, The Telegraph 0

Afgelopen woensdag is in de rivier Liffey in Dublin, Ierland, een dolfijn gespot. De beelden zijn gemaakt door een voorbijganger. Volgens lokale media heeft de dolfijn enkele uren in de rivier doorgebracht. De organisatie Irish Whale and Dolphin Group zegt dat het dier nadien terug naar de zee is getrokken.

In Ierland heeft het de afgelopen dagen gestormd. Het is volgens experten dan ook niet uitzonderlijk dat een dolfijn in de rivier is terechtgekomen door het stormweer. De stormen kunnen namelijk heel wat afval in de rivierbedding losgemaakt hebben, wat invloed kan hebben op de echolocatie van de dolfijn. Met echolocatie kunnen dolfijnen voorwerpen lokaliseren, de plaats van obstakels bepalen en hun omgeving inschatten. Die echolocatie kan echter in de war gestuurd worden door die obstakels en dolfijnen kunnen zo de weg kwijtraken en in een rivier terechtkomen.

