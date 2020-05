Dolfijn die fan was van schepen en Nederland in de ban hield, overleden na botsing met schip ADN

13 mei 2020

18u48

Bron: ANP, AD.nl 0 Dieren Zafar, de dolfijn die begin deze maand in de haven van Amsterdam was gesukkeld nadat hij een zeilend vrachtschip helemaal vanuit Frankrijk was gevolgd, is gisteren dood aangetroffen . Zafar is heel waarschijnlijk overleden na een botsing met een schip, zegt biologe en onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de diergeneeskundefaculteit in Utrecht.

De dolfijn kwam begin deze maand in de haven van Amsterdam terecht, nadat het was meegekomen met een zeilend vrachtschip uit Frankrijk. Drie dagen lang zwom hij naast het schip en hij volgde de boot dus zelfs mee door de sluizen naar Amsterdam.

Graag bij schepen

De alleen levende tuimelaar, die Zafar wordt genoemd en normaal voor de kust van het Franse Bretagne verbleef, stond erom bekend graag in havens te zwemmen en in de buurt van schepen te vertoeven. “Dat doet hij al een paar jaar voor de Franse kust”, liet een woordvoerder van de organisatie Stichting SOS Dolfijn eerder verstaan.



De eerste pogingen om hem terug te loodsen naar de zee mislukten. “Hij blijft hangen bij het schip waarmee hij is binnengekomen. Hij heeft daar kennelijk toch affiniteit mee. Soms zoeken dolfijnen die alleen leven, toch sociaal contact”, aldus een medewerkster van SOS Dolfijn toen.

Populair

Een poging om de dolfijn met een andere boot weg te lokken, lukte niet. Uiteindelijk werd besloten om zijn favoriete zeilschip, getrokken door een sleepboot, terug te laten varen via de sluizen bij IJmuiden om zo de dolfijn weer naar zee te loodsen. Met succes, Zafar volgde braaf. Vervolgens begeleidde een team van SOS Dolfijn het dier verder richting zee.

Al liep dat niet zo vlot. De tuimelaar bleef rondzwemmen in de buurt van de haven van IJmuiden, wat tot veel bezoek leidde van nieuwsgierigen. SOS Dolfijn en de politie deden zelfs een oproep om Zafar met rust te laten. “Zafar is buitengaats en kan gewoon naar open zee zwemmen, maar kennelijk zoekt het dier contact met schepen”, liet een woordvoerder weten.

Nieuw maatje

Ongeveer een week geleden trok het dier weer echt terug de zee in. SOS Dolfijn kreeg toen op dinsdag beelden door van een door Zafar vergezeld vissersschip voor de Noord-Hollandse kust. Uit een belletje met de bemanning bleek dat het schip toen voer ter hoogte van Egmond en Castricum. Tot ongeveer 22.00 uur bleef de dolfijn bij het schip, daarna verdween de tuimelaar in de Noordzee.

We zagen dat het lichaam een flinke klap heeft gehad. Het lijkt erop dat de tuimelaardolfijn vrij snel erna dood is gegaan Biologe Lonneke IJsseldijk

Aangespoeld

Eind goed al goed, zo leek het. Maar helaas. SOS Dolfijn kreeg gisteravond een melding over een aangespoelde dode dolfijn op het strand van Wijk aan Zee. Uit beeldmateriaal bleek dat het om Zafar ging.

Volgens de biologen die onderzoek doen, is het meest logische scenario dat de dolfijn is geraakt door een schip. Zafar heeft die botsing niet overleefd. “We zagen dat het lichaam een flinke klap heeft gehad, enkele wervels waren gebroken”, zegt biologe Lonneke IJsseldijk aan het AD. “Het lijkt erop dat de tuimelaardolfijn vrij snel erna dood is gegaan. Hij had net nog een grote vis gegeten, die vonden we in de slokdarm.”

Duidelijke impact

IJsseldijk geeft toe dat secties op dode zeezoogdieren vaak meer tijd in beslag nemen. “Maar aan de buitenkant zagen we nu duidelijk de impact van een klap”, zegt ze.

Dat de staartvin van Zafar zelfs was geamputeerd, kan erop wijzen dat hij daarna in aanraking kwam met een scheepsschroef. “De inwendige bloedingen van de klap zaten namelijk hoger op het lichaam. Aan het einde van het lichaam zat alleen nog een stompje met pezen en spieren.”

De onderzoekers wachten nog op de uitslag van een microscopisch onderzoek. “Niet alle ziektes zijn met het blote oog te zien. Dus dan kunnen we zeker uitsluiten dat Zafar ziek was toen hij overleed.”

