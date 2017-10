Dolblij weerzien: vermiste hond wacht familie op aan woning die verloren ging in bosbrand kv

Bron: AP, MNN 0 rv Dieren Eerder deze week moest Katherine Weaver haar huis in Santa Rosa, Californië, midden in de nacht ontvluchten, omdat de naderende bosbranden dreigden haar woning in de as te leggen. Tijdens de chaos en paniek die er ontstond, ging haar hond Izzy ervandoor. Tijd om Izzy te zoeken, was er niet en de vrouw had geen andere keuze dan haar hond achter te laten.







Het huis van Katherine Weaver werd verzwolgen door de vlammenzee. Ervan overtuigd dat ook de Berner sennenhond de brand niet had overleefd, gingen haar zoon Jack Weaver en haar schoonzoon Patrick Widen anderhalve dag later naar de plek waar de woning stond om het lichaam van Izzy te zoeken en Katherine zo die gruwelijke taak te besparen.

Weaver en Widen kregen van de politie echter nog geen toegang tot het gebied, omdat het volgens hen nog te gevaarlijk was. De mannen waren echter vastberaden en liepen daarom vijf kilometer om, om de politiebarricades heen.

Weaver filmde het laatste deel van de wandeltocht naar de woning: hij merkt in de video op dat er geen huis meer te bespeuren is, maar dat de speeltuigen, de wijnstokken en de tractor de brand wel hebben overleefd. En dan duikt plots Izzy op tussen het puin.

"Toen ze aan kwam rennen - je kan het waarschijnlijk horen in mijn stem - waren we gechoqueerd en extatisch," zegt Weaver. "Ik wou dat ik de blije reünie langer had kunnen filmen, maar ik was zo blij dat ik mijn telefoon had laten vallen."

De negejarige Izzy stelt het prima. "ze had geen enkele brandwond," vertelt Weaver. "Ze was erg blij om ons te zien. Ze hijgde veel en was duidelijk gestresseerd, maar ze was niet in paniek of zo."

Er was amper gsm-bereik, maar Weaver slaagde er uiteindelijk toch in zijn moeder Katherine, die bij familie in de regio van San Francisco verbleef, te bereiken. "Ze was door het dolle heen," vertelt hij. "Ze ging van overstuur om het verlies van haar woning, naar de gelukkigste persoon die ik ooit gezien heb. Ik kon niet snel genoeg thuis zijn. Ze was echt heel gelukkig... Ze is nog van streek door alles, maar ze is nu veel positiever sinds Izzy bij ons is."

Het ontroerende weerzien met Izzy is te zien in de laatste tien seconden van de video.