Doe-het-zelf-kip: fok je eigen vlees van ei tot slacht Erik van Hest

21 maart 2018

18u53 0 Dieren Een kist met alle benodigdheden om thuis je eigen kippenvlees te produceren, inclusief broedmachine en slachtmateriaal. De Nederlandse boeren Jan van den Broek uit Hilvarenbeek en Corné Ansems uit Hoogeloon delen tijdens het festival Fier in Hilvarenbeek zulke doe-het-zelf-kip-kisten uit. In de pakketten zitten onder meer een slachttrechter, een knuppel en een mes.

Het experiment, bedacht door een groep kunstenaars, is volgens Jan van den Broek van biologische boerderij 't Schop bedoeld om mensen meer bewust te maken van de oorsprong van vlees. "Als je in de supermarkt kijkt zie je hoe vlees zo gladjes mogelijk wordt verpakt en dat de wereld achter dat vlees wordt verborgen. Consumenten zijn zich nauwelijks bewust van het productieproces. Ik wil de slacht bespreekbaar maken."



Van den Broek brengt zelf elke maand een aantal dieren naar een kleinschalig slachthuis. "Dat is voor mij bepaald geen routine. Je ontneemt toch een leven. In veel culturen gaat het doden van dieren daarom ook gepaard met allerlei rituelen. Zo wordt respect getoond voor het dier." Van den Broek wil dan ook de discussie over de ethische kant van vlees aanwakkeren.

Een dier naar de slacht brengen is voor mij geen routine Jan van den Broek, biologische boerderij 't Schop.

Minder vlees

Ondertussen wordt ook steeds duidelijker hoe schadelijk vlees is voor klimaat en milieu. Is het dan niet beter om helemaal te stoppen met het eten van vlees? Van den Broek: "We moeten in ieder geval veel minder vlees gaan eten. En als je vlees eet, weet dan hoe het dier geleefd heeft en wat het gegeten heeft."

De Doe-het-zelf-kip moet dat bewustzijn bijbrengen. De drie deelnemers die aan de slag gaan met de kisten van boeren Jan van den Broek uit Hilvarenbeek en Corné Ansems uit Hoogeloon worden gekozen op basis van hun motivatie en moeten gedurende 9 weken aan de slag met hun pakket. Zo doorlopen ze het hele proces, van het uitbroeden van het ei tot aan het slachten van de kip. Dat laatste gebeurt tijdens een slachtfeest bij boerderij 't Schop. "Dat doen we onder deskundige begeleiding op een manier waardoor het dierenwelzijn niet in het gedrang komt", aldus Van den Broek.