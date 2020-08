Dodelijke kattenziekte duikt op in Nederland Eliza de Groot

04 augustus 2020

Bron: De Stentor Dierenartsen uit de Nederlandse provincie Gelderland waarschuwen voor de kattenziekte. Het gaat om een virus dat zeer besmettelijk is en sterfte kan veroorzaken bij niet-gevaccineerde katten.

Dierenartsen uit de buurt van Ermelo en Harderwijk roepen kattenbezitters op te controleren of hun katten de juiste vaccinatie hebben gehad en bij twijfel contact met hen op te nemen.

Vooral niet-gevaccineerde katten en kittens kunnen gevaar lopen bij de kattenziekte - ook bekend als het panleucopenie virus. Is een kat niet ingeënt, dan raden de dierenartsen aan zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een vaccinatie en het dier in de tussentijd binnen te houden. De oproep geldt ook voor katten die enkel binnen leven, omdat het virus via bijvoorbeeld schoenen het huis in kan komen.

‘Grote cocktail’

Een kat is beschermd tegen het virus als het in de afgelopen drie jaar gevaccineerd is. Nu het virus rondwaart, raden de dierenartsen aan kittens extra in te laten enten. Dit gebeurt in Nederland normaal als ze negen en twaalf weken oud zijn. Het advies is dit nu ook te doen in de zestiende week.

Ook in België wordt aangeraden kittens altijd in te enten als ze negen weken en twaalf weken oud zijn. Sinds vorig jaar moeten ook adoptiekatten gevaccineerd worden. De kattenziekte komt gelukkig niet zo vaak voor.

Niet gevaarlijk voor mensen

Symptomen van de ziekte zijn sloomheid, hoge koorts, braken en diarree. Het virus wordt via de ontlasting van een besmette kat verspreid en kan lang overleven op verschillende soorten materialen. Het kattenvirus is niet gevaarlijk voor mensen en andere diersoorten.