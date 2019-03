Dodelijke hondenziekte bij Duitse grens geconstateerd: “Je hond vaccineren is de boodschap” TVC

12 maart 2019

17u37 0 Dieren Op verschillende plekken langs de grens met Duitsland zijn honden met de zeer besmettelijke Ziekte van Carré geconstateerd. Ook in België en Nederland werden er enkele gevallen vastgesteld. Honden kunnen in het ergste geval aan deze ziekte overlijden.

De hondenziekte, wetenschappelijk aangeduid met canine distemper, wordt veroorzaakt door een virus. De eerste symptomen lijken op een simpele verkoudheid doordat de honden niezen, rochelen en koorts krijgen. Deze verschijnselen zullen erger worden en andere kwalen duiken op: geen eetlust, diarree en huidontstekingen aan de neus en de kussentjes van de poten. De hond kan ook beginnen braken en een longinfectie krijgen.

Doordat de hondenziekte in het begin op een onschuldige verkoudheid lijkt, is een besmette hond niet meteen herkenbaar Dierenarts Valérie Huvaere

“Doordat de hondenziekte in het begin op een onschuldige verkoudheid lijkt, is een besmette hond niet meteen herkenbaar”, zegt dierenarts Valérie Huvaere. “Het is daarom belangrijk dat hondeneigenaren hun huisdier preventief laten vaccineren tegen deze besmettelijke ziekte.”

De ziekte is volgens Huvaere in 95 procent van de gevallen afkomstig van zogenaamde ’Oostblok-pupjes’. “Deze geïmporteerde honden zijn vaak niet gevaccineerd en krijgen het virus over van hun moeder of van andere besmette honden. Omdat het virus zo besmettelijk is, blijft het ook aan kledij en schoeisel hangen. Je hond vaccineren is de boodschap”, benadrukt de dierenarts.