Dode zeeleeuwen met schotwonden spoelen aan nabij Seattle

27 november 2018

Bron: CNN 2 Dieren Na ophef in Californië vorige week, toen een dode dolfijn met een schotwonde aangetroffen werd, trekken dierenorganisaties opnieuw aan de alarmbel. In Puget Sound, nabij Seattle in Washington, werden sinds september al 16 dode zeeleeuwen gevonden. Zes dieren waren doodgeschoten, de andere dieren stierven door wonden die heel waarschijnlijk door de mens werden toegebracht. Zo werd vorige week nog een zeeleeuw gevonden met zijn kop eraf gesneden.

Het is niet ongewoon dat zeeleeuwen worden doodgeschoten of doodgestoken. Meestal door vissers die geloven dat de dieren de zalmpopulaties doen verminderen en zo hun job in gevaar brengen. Maar het aantal doodgeschoten zeeleeuwen nu is veel hoger dan normaal, laakt vrijwilligersorganisatie ‘The Seal Sitters Marine Mammal Stranding Network’, dat aangespoelde dieren komt ophalen. Volgens de organisatie moet het ergste overigens nog komen. Het ‘hoogseizoen’ voor het doodschieten van zeeleeuwen is normaal gezien iets voor de komende wintermaanden.

Ook al is de oneindige ramkoers tussen mens en dier een jaarlijks gebeuren, het is wel degelijk illegaal om zeeleeuwen te doden. Ze worden in de VS beschermd onder de Marine Mammal Protection Act. Al wie een zeeleeuw doodt of verwondt, kan een boete tot 28.520 dollar (25.204 euro) krijgen of kijkt tegen een celstraf van één jaar aan. Ook het overheidsagentschap NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, red.) toont zich bezorgd over het aantal zeedieren dat wordt gedood. Het heeft een onderzoek ingesteld.

Dead sea lions are washing up on Puget Sound shores — with bullet holes https://t.co/e2S2hbljc0 pic.twitter.com/fuGZJyaweu Seattle Informer(@ seattleinformer) link

Maar het vangen en vervolgen van overtreders blijkt zeer moeilijk. Sinds 1998 zijn slechts een handvol vissers ook echt aangeklaagd geweest.

Het filiaal van milieuorganisatie Sea Shepherd in Seattle wil daar verandering in brengen. Ze biedt een beloning van liefst 10.000 dollar (8.837 euro) aan voor wie tips heeft die kunnen leiden tot de arrestatie en veroordeling van de daders, en 2.000 dollar (1.767 euro) voor al wie interessant videobewijs heeft. Mensen die vanop de kust schoten horen, worden gevraagd de politie te bellen.

REWARD..PLEASE SHARE! Sea Lions recently killed in Puget Sound. $10000 reward for info leading to arrest & conviction of person(s) responsible. Offering an add’l 2,000 for video evidence of the shooting of any Puget Sound Sea Lions. Contact us for add’l info pic.twitter.com/64clQG6RuQ Sea Shepherd Seattle(@ SeaShepSeattle) link

