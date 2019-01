Dode zeehonden aangetroffen op Waddeneilanden mvdb

07 januari 2019

15u07

Bron: ANP 0 Dieren Op verschillende plekken langs de Nederlandse kust op de Waddeneilanden zijn sinds zondag dode zeehonden gevonden. Volgens de veiligheidsregio Friesland is het nog onduidelijk of dit te maken heeft met de overboord geslagen containers.

De specialisten van de zeehondencrèche in Pieterburen (provinice Groningen) onderzoeken waardoor de zeehonden zijn overleden. Voor de Waddenkust zijn vorige week 281 containers overboord geslagen van het gigantische containerschip MSC Zoe. Een deel hiervan spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden. Maar een groot aantal ligt nog op de zeebodem.

Vrijwilligers die willen helpen bij schoonmaakacties worden afgeraden om vandaag naar de Waddengebieden af te zakken wegens op een til staande storm. Vanaf deze middag trekt een krachtige zuidwestenwind landinwaarts. Vanavond draait de wind naar het westen tot noordwesten. Vooral in de noordelijke Nederlandse kustgebieden wordt de wind stormachtig. Daarbij is er kans op windstoten tot circa 90 kilometer per uur. Weerdienst KNMI heeft voor morgen code geel uitgeroepen voor de Nederlandse kustprovincies, in verband met zware windstoten tot 100 kilometer per uur.

Zolang het weer het toelaat, blijven bedrijven wel afval uit containers van de MSC Zoe weghalen. Zij zijn beter dan vrijwilligers uitgerust om in stormachtig weer te blijven werken, aldus de veiligheidsregio. Vermoedelijk kunnen vrijwilligers vanaf woensdag weer helpen bij het schoonmaken van de kustlijn.

Meer over Waddeneilanden