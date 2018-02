Dode gans valt op hoofd jager: knock-out en twee tanden kwijt HR

05 februari 2018

21u14

Bron: The Washington post 0 Dieren Een Amerikaanse jager is naar het ziekenhuis afgevoerd nadat een dode gans recht op zijn hoofd viel. Hij was bewusteloos, maar overleefde de klap.

De Amerikaan Robert Meilhammer (51) was eind vorige week met enkele vrienden op jacht in Easton, toen plots een zwerm ganzen overvloog. "Een van de jagers legde aan en schoot een gans uit de lucht", vertelde woordvoerster Candy Thomson van de politie in Maryland. "Die viel recht op het hoofd van Robert Meilhammer." De man had ernstige verwondingen aan het hoofd en het gezicht. Hij speelde ook twee tanden kwijt.