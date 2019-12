Dode dwergvinvis aangetroffen langs de Theems in Londen TTR

01 december 2019

08u52

Bron: The Guardian 5 Dieren Een patrouilleboot trof vrijdagavond een dwergvinvis aan op een zandplaat langs de rivier de Theems in Londen. Alle hulp kwam te laat voor het dier, dat vlakbij de Battersea Bridge lag.

De dwergvinvis werd vrijdagnamiddag voor het eerst gespot in de Theems in Londen. Niet veel later trof een patrouilleboot het levenloze dier aan langs de oever van de rivier. Vermoedelijk is het dier in de Theems terechtgekomen door een coördinatiefout, stellen onderzoekers. Hoe de dwergvinvis precies is overleden, is nog niet bekend. “Het is te vroeg om te speculeren over de doodsoorzaak”, zegt onderzoeker Rob Deaville. De Zoological Society of London probeert momenteel de doodsoorzaak te bepalen.

Het is niet de eerste keer dat een walvis om het leven komt in de Theems. In oktober nog trok een dode bultrugwalvis veel bekijks in Londen.



De dwergvinvis, die uit de familie van de baleinwalvissen komt, heeft een gemiddelde lengte van 7,5 meter en kan maar liefst 60 jaar oud worden. Het dier komt voor in alle oceanen en zeeën van het noordelijk halfrond. Het geschatte aantal in het noordelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan is 150.000.