Dode dolfijn gevonden met plastic doucheslang in maag kv

26 mei 2019

04u06

Bron: CBS News, CNN 1 Dieren Op een strand in Florida is opnieuw een dode dolfijn aangetroffen met een maag vol plastic. Het twee meter lange dier spoelde aan in Fort Myers Beach. Dat deelde de Commissie voor Visserij en Wildbeheer van Florida (FWC) vrijdag mee.

Het dier werd een week eerder gevonden. Tijdens een autopsie bleek dat de dolfijn een plastic doucheslang van zestig centimeter lang in de maag had. De commissie laat nu stalen van het dier onderzoeken om de exacte doodsoorzaak te bepalen.

“Jullie daden kunnen een verschil maken. Gooi afval veilig en op de juiste manier weg, neem deel aan opruimacties langs de kust en deel informatie met anderen over de manier waarop zeeafval kan verminderd worden”, schreef de FWC op Facebook.

Het is al de tweede keer in een maand tijd dat een dolfijn met een maag vol plastic aanspoelt in de regio. Op 23 april werd in Fort Myers Beach een dolfijn teruggevonden met verschillende plastic zakjes en een ballon in de maag. De dolfijn was uitgemergeld en verkeerde in slechte gezondheid. Biologen besloten uiteindelijk om het dier te euthanaseren en zo uit zijn lijden te verlossen.

De voorbije week spoelden in en om Sicilië vijf dode potvissen aan met verscheidene kilo’s plastic in de maag.