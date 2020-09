Dode butskop met gapende wonde aangespoeld bij Terneuzen, zorgen om kalf Maurice Steketee

07 september 2020

16u04

Bron: AD.nl 0 Dieren Een van de twee butskoppen die de afgelopen dagen werden gezien in de Westerschelde is aangespoeld in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Het dier is overleden. Het gaat om de moeder, het kalf zwemt nog rond. De walvisachtige, die zo’n zes meter lang is, lijkt te zijn aangevaren en heeft een grote wonde op de zijkant van het lijf.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan het dier verder onderzoeken, meldt SOS Dolfijn. Ook wordt gezocht naar een oorzaak waardoor de butskoppen zo zuidelijk terecht zijn gekomen. “Butskoppen leven normaal in de diepe oceanen waar ze op kilometers diepte naar voedsel zoeken. Twee weken geleden werden nog twee butskoppen aangetroffen in de Oosterschelde. Mogelijk betreft het dezelfde dieren. Naar een tweede dier wordt nu nog uitgekeken”, aldus SOS Dolfijn.

Butskoppen zijn diep duikende walvisachtigen uit de familie van de spitssnuitdolfijnen. Ze kunnen ruim twee uur onder water blijven en kunnen dan dieptes van meer dan twee kilometer bereiken, waar ze jagen op diepzee-inktvissen en vis. In de ondiepe Zuidelijke Noordzee horen ze niet thuis en dus kunnen ze hier maar moeilijk overleven. In de afgelopen vijftig jaar zijn de dieren slechts twee keer eerder levend gezien in Nederland. De meeste meldingen in dit gebied betreffen dan ook gestrande dieren.

Marcel van Deijl filmde gisteren deze butskop in de Westerschelde thv Terneuzen om 17:45 uur. 2 dieren meende hij te zien. Wellicht dezelfde 2 als onlangs in de Oosterschelde? Zie jij de dieren? Meld dit direct bij ons of via @waarneming pic.twitter.com/KnZEGfI08E SOSDolfijn(@ SOSDolfijn) link



