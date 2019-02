DNA-test verrast: vader kleine orang-oetang blijkt niet mannetje dat verblijf deelt met moeder KVDS

02 februari 2019

08u18 0 Dieren De vaderschapstest van een baby-orang-oetan in een zoo in het Zwitserse Bazel is teruggekomen met een verrassend resultaat. De vader van het intussen 5 maanden oude dier bleek niet het mannetje te zijn dat met haar moeder een verblijf deelt.

De opzichters in de zoo nemen altijd DNA-stalen af bij pasgeboren orang-oetans omdat ze deel uitmaken van een speciaal kweekprogramma, meldt de zoo. Dat moet de bedreigde diersoort helpen in zijn voortbestaan. Compatibele dieren (lees: dieren die zo weinig mogelijk DNA delen, zodat de diversiteit zo veel mogelijk in de hand wordt gewerkt) worden bij elkaar gezet.

Maar toen onderzoekers van de universiteit van Bazel het DNA van de kleine Padma vergeleken met dat van het 14-jarige mannetje Budi dat in hetzelfde verblijf zit als haar moeder Maja (11), kwamen ze tot een opmerkelijke conclusie: hij was niet haar vader.





Het DNA bleek wel overeen te komen met dat van een 18-jarig mannetje dat in het verblijf náást dat van Maja en Budi leeft. Het lijkt er dus op dat Maja en Vendel – het dominante orang-oetanmannetje in de zoo van Bazel – een manier vonden om ondanks het hek voor nageslacht te zorgen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in de zoo in Bazel, zo klinkt het.

