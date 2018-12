Dit zijn Drogoni, Rhaegli en Viserioni: drie mestkeversoorten vernoemd naar draken uit ‘Game of Thrones’ LH

31 december 2018

07u34

Bron: NBC 0 Dieren Het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ komt pas in april 2019 op het scherm, maar een professor van de Universiteit van Nebraska-Lincoln brengt je alvast in de sfeer met de ontdekking van drie nieuwe kevers in Zuid-Amerika. Brett Ratcliffe noemde drie van acht net ontdekte soorten naar de draken Drogon, Rhaegal en Viserion.

Drogoni en Viserioni komen voor in Colombia en Ecuador. Rhaegal werd ontdekt in Frans-Guyana. De namen zijn Latijnse versies van de namen van de drie draken van Daenarys Targaryen, die in de successerie wordt gespeeld door Emilia Clarke.

Radcliffe zegt tegen Amerikaanse media dat hij een fan is van de serie en de boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ van George R.R. Martin. Hij koos de namen om de aandacht te vestigen op de biodiversiteit en het aantal onontdekte soorten in de wereld. “Een op vier van de levende wezens op aarde is een kever. Er zijn nog zoveel soorten te ontdekken. We kennen ze nog lang niet allemaal.”

De wetenschappers legt tot slot nog uit dat hij intussen honderden soorten heeft benoemd in zijn 50-jarige carrière en dat het vinden van nieuwe namen steeds moeilijker wordt. “Tegelijk mogen wetenschappers zichzelf ook niet te serieus nemen.”