Dit Unesco-gebied is onbewoond, maar toch is het bedolven onder het afval: flessen, netten en slippers bedreigen bijzondere dieren

20 maart 2019

10u11

Bron: AP 14 Dieren Het onbewoonde atol Aldabra, in de Indische Oceaan, is sinds 1982 Unesco Werelderfgoed. Aldabra behoort tot de Seychellen en is het derde grootste atol - een ring van eilandjes die gefundeerd zijn op koraal - ter wereld. Aldabra heeft zijn eigen schildpaddensoort. Maar die Seychellenreuzenschildpadden moeten tegenwoordig hun habitat delen met een berg afval.

Aldabra is een bijzondere plek voor de Seychellenreuzenschildpadden, een soort landschildpad. Het is hun enige natuurlijke habitat (ze komen op andere plekken in de wereld ook voor, maar enkel omdat ze daar door de mens zijn uitgezet). Aldabra heeft de grootste populatie reuzenschildpadden ter wereld: ze zijn ongeveer met z’n 100.000 op het atol. Het zijn ook een van de grootste landschildpadden. Enkelen onder hen zouden bovendien ouder zijn dan 200.

Natuurorganisaties willen deze bijzondere dieren dan ook beschermen. Het afval van de ongeveer 2,5 miljard bewoners van de kusten langs de Indische Oceaan wordt meegesleurd door de stroom en bereikt het Unesco-gebied. Van flessen tot netten en slippers: het gaat om tonnen aangespoeld afval. “Het toont aan dat je kilometers ver hiervandaan kan zijn, maar toch een invloed hebt op een plek zoals deze”, zegt Jeremy Raguain van Aldabra Clean Up Project. De organisatie zet zich in om het atol plasticvrij te maken.

De reuzenschildpadden kunnen zich door het afval moeilijk een weg banen. Ze moeten opletten dat ze niet vastgeraken in, bijvoorbeeld, netten. Bovendien is het ook gevaarlijk als de dieren het plastic opeten. Niet alleen de schildpadden lopen gevaar, maar ook andere diersoorten hebben het moeilijk. In de video is te zien hoe de bek van een vogel vastzit in een plastic flessendopje. Een van de natuurbeschermers heeft de vogel uit de nood geholpen, anders zou het dier zijn omgekomen.

Medewerkers van het Aldabra Clean Up Project hebben al zo’n 20 ton afval opgeruimd, maar het atol is nog niet proper. Enkele tonnen plastic liggen nog te wachten om weggeruimd te worden.

